المتسابقة السعودية "جالا آل غالب" لـ "سبق": واجهت مناطق انحراف في الجبال وتغلبت عليها رغم السرعة

كشفت المتسابقة السعودية "جالا آل غالب" الفائزة بالمركز الأول لفئة السيدات للسنة الثانية على التوالي في منافسات الجولة الأولى لبطولة صعود الهضبة، والتي أُقيمت في مرتفعات متنزه الأمير مشاري بن سعود في غابة خيرة بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة، عن صعوبات واجهتها ومخاوف، مبيّنة أنها حاولت التغلب عليها.
وأوضحت لـ"سبق" أنها تفاجأت بزيادة العدد خصوصًا في الفئة المشاركة بها، حيث كان بها 13 متسابقًا ومتسابقة، وكانت تحتوي على أسماء قوية في عالم السيارات ولهم سنوات في مضمار سباق السيارات، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على المركز الخامس ضمنهم.
وأضافت أنه كان هناك مخاوف من صعود الهضبة حيث واجهت مناطق انحراف في الجبل.
وشاركت آل غالب بسيارة فارهة في ظل المنافسة التي كانت شديدة وحماسية وشرسة؛ لوجود عدد كبير من المتسابقين المتمرسين في رياضة السيارات.