المتسابقة السعودية "جالا آل غالب" لـ "سبق": واجهت مناطق انحراف في الجبال وتغلبت عليها رغم السرعة

وأوضحت لـ"سبق" أنها تفاجأت بزيادة العدد خصوصًا في الفئة المشاركة بها، حيث كان بها 13 متسابقًا ومتسابقة، وكانت تحتوي على أسماء قوية في عالم السيارات ولهم سنوات في مضمار سباق السيارات، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على المركز الخامس ضمنهم.