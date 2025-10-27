الفتح أول المتأهلين لربع نهائي كأس الملك على حساب الرياض

بلغ فريق الفتح الأول لكرة القدم دور الثمانية من بطولة كأس الملك عقب تخطيه عقبة ضيفه الرياض بثنائية نظيفة يوم الاثنين على ملعب ميدان تمويل الأولى بمدينة الأحساء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025/26.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني ظهر الفتح أكثر اصراراً على خطف بطاقة الترشح وهو ما تحقق حينما ما منح النجم المغربي مراد باتنا التقدم لأصحاب الضيافة من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة من فوق حائط الصد لتستقر في الشباك عند الدقيقة 64.
و لم يكد فريق الرياض يستفيق من صدمة هدف الأسبقية حتى ضاعف فهد الزبيدي تقدم أصحاب الضيافة بإحرازه الهدف الثاني برأسية جميلة فشل الحارس الكندي ميلان في التصدي لها لتعانق الشباك في الدقيقة 72 .