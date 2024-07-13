"يورو 2024": إسبانيا للانفراد بالرقم القياسي.. وإنجلترا تبحث عن لقبها الأول في البطولة

وتتطلع كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي للانفراد بالرقم القياسي لعدد المرات بالتتويج باللقب الأغلى قاريًّا عطفًا على أدائها الجميل وعروضها القوية في البطولة حتى الآن؛ إذ تمكنت في طريقها للنهائي من التفوق على حاملة اللقب إيطاليا، وصاحبة الضيافة ألمانيا، وفرنسا.