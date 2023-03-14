لمدة 4 أيام بالجنادرية.. غدًا انطلاق نصف نهائي ونهائي دوري قفز الحواجز

يقيم الاتحاد السعودي للفروسية منافسات نصف نهائي ونهائي دوري جاهز لقفز الحواجز، والتي تُقام على مدى أربعة أيام في الفترة من 15-18 / 3 / 2023م في مقر قفز السعودية بالجنادرية.
ويشارك في النهائي 60 فارسًا وفارسة يمثلون المنافسات الفردية، بالاضافة إلى 6 فرق بعد منافسة طويلة امتدت إلى أكثر من ستة أشهر في عدة بطولات تأهيلية أُقيمت في مدينتي الرياض وجدة.
ويشهد النهائي مشاركة عدة فئات، حيث انطلاقة نهائي الفرق يوم الأربعاء والتي يشارك فيها ستة فرق فيما سيكون الخميس موعدًا للفحص البيطري للجياد المشاركة في الفردي، وستكون بداية أشواط نصف نهائي دوري جاهز (Small-Medium- Big) يوم الجمعة فيما يُقام النهائي للفئات جميعها يوم السبت.
يُذكر أنه يصاحب تتويج أبطال دوري جاهز لقفز الحواجز يوم السبت المقبل تتويج أبطال موسم الفروسية لجميع الألعاب التابعة للاتحاد السعودي للفروسية، حيث سيكون هناك تتويج لأبطال قفز الحواجز بطل الموسم وبطل الناشئين وبطل الشباب وأفضل جواد وكذلك لأبطال القدرة والتحمل بطل الموسم وبطل الشباب والناشئين وأفضل جواد، إضافة إلى تتويج بطلي الموسم لالتقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل.