لمدة 4 أيام بالجنادرية.. غدًا انطلاق نصف نهائي ونهائي دوري قفز الحواجز

ويشارك في النهائي 60 فارسًا وفارسة يمثلون المنافسات الفردية، بالاضافة إلى 6 فرق بعد منافسة طويلة امتدت إلى أكثر من ستة أشهر في عدة بطولات تأهيلية أُقيمت في مدينتي الرياض وجدة.