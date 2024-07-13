روبين نيفيز نجم الهلال يدخل دائرة اهتمام غلطة سراي التركي

كشف مصادر صحفية تركية عن اهتمام كبير من مسؤولي غلطة سراي التركي بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط فريق الهلال.
ووفقاً لما أفادت به صحيفة "ajansspor" فإن مسؤولي غلطة سراي جعلوا الأولوية لتدعيم مركز الوسط بالموسم المقبل، التعاقد مع نيفيز لاعب الهلال.
وأكدت الصحيفة أن النادي التركي يريد إضافة لاعب خط الوسط البرتغالي البالغ من العمر 27 عامًا للمحترفين، إلى تشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وزعمت الصحيفة وفقاً لمصادر إخبارية أن نيفيز، الذي انتقل من فريق ولفرهامبتون الإنجليزي إلى الهلال الموسم الماضي مقابل رسوم انتقال قدرها 55 مليون يورو، لا يرغب في الاستمرار في الدوري السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن غلطة سراي سيبحث الشروط المالية للنجم البرتغالي، الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية 32 مليون يورو، بحسب بيانات ترانسفيرماركت.
وفاز الهلال بلقب الدوري الموسم الماضي دون أي هزيمة تحت قيادة خورخي خيسوس، حيث حقق اللاعب البرتغالي أداءً رائعًا.