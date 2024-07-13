روبين نيفيز نجم الهلال يدخل دائرة اهتمام غلطة سراي التركي

وزعمت الصحيفة وفقاً لمصادر إخبارية أن نيفيز، الذي انتقل من فريق ولفرهامبتون الإنجليزي إلى الهلال الموسم الماضي مقابل رسوم انتقال قدرها 55 مليون يورو، لا يرغب في الاستمرار في الدوري السعودي.