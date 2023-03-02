في الجولة الـ 16 من دوري الطائرة.. الأهلي يستضيف ضمك وقمة منتظرة تجمع الهلال والفيصلي

تنطلق غداً الجمعة، مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري الكرة الطائرة بإقامة مباراتين، يلتقي اليرموك والترجي على صالة جيزان عند الساعة الـ 4 عصراً، ويحل الخليج ضيفاً على الوحدة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة عند الساعة الـ 4 عصراً.