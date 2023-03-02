رياضة

في الجولة الـ 16 من دوري الطائرة.. الأهلي يستضيف ضمك وقمة منتظرة تجمع الهلال والفيصلي

في الجولة الـ 16 من دوري الطائرة.. الأهلي يستضيف ضمك وقمة منتظرة تجمع الهلال والفيصلي
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سبق

تنطلق غداً الجمعة، مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري الكرة الطائرة بإقامة مباراتين، يلتقي اليرموك والترجي على صالة جيزان عند الساعة الـ 4 عصراً، ويحل الخليج ضيفاً على الوحدة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة عند الساعة الـ 4 عصراً.

مباريات السبت

يواجه الاتحاد نظيره أبها على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة الـ 4 عصراً، وعلى نفس الصالة يلعب الأهلي وضمك عند الساعة الـ 6 مساءً.

ويلتقي الابتسام والنصر على صالة الأمير نايف بالقطيف عند الساعة الـ 3 عصراً.

مباراة الأحد

وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد، بإقامة مباراة واحدة تجمع الهلال والفيصلي على صالة نادي الهلال عند الساعة الـ 3:45 .

دوري الكرة الطائرة

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