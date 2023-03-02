في الجولة الـ 16 من دوري الطائرة.. الأهلي يستضيف ضمك وقمة منتظرة تجمع الهلال والفيصلي

تنطلق غداً الجمعة، مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري الكرة الطائرة بإقامة مباراتين، يلتقي اليرموك والترجي على صالة جيزان عند الساعة الـ 4 عصراً، ويحل الخليج ضيفاً على الوحدة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة عند الساعة الـ 4 عصراً.
يواجه الاتحاد نظيره أبها على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة الـ 4 عصراً، وعلى نفس الصالة يلعب الأهلي وضمك عند الساعة الـ 6 مساءً.
ويلتقي الابتسام والنصر على صالة الأمير نايف بالقطيف عند الساعة الـ 3 عصراً.
وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد، بإقامة مباراة واحدة تجمع الهلال والفيصلي على صالة نادي الهلال عند الساعة الـ 3:45 .