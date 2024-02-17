"الهلال" يسعى لاستكمال سلسلة انتصاراته أمام "الرائد".. و"الاتحاد" يواجه "الرياض"

تختتم الأحد، باقى مباريات الجولة الـ20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام مباراتان على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا.
ويدخل الهلال المباراة وهو متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بينما يشارك الرائد باللقاء وهو يمتلك 19 نقطة ويحتل المركز الـ14.
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ويشارك الاتحاد باللقاء، وهو يحتل المركز الخامس، ولديه 31 نقطة، في حين يقع الرياض بالمركز الـ15، ولديه 19 نقطة.