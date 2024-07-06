رسميًّا.. الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدربًا للتعاون لموسم واحد

أعلن نادي التعاون اليوم السبت تعاقده رسميًّا مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا؛ ليقود الفريق الكروي الأول مديرًا فنيًّا جديدًا لمدة عام واحد خلفًا للبرازيلي شاموسكا، الذي غادر الفريق بعد نهاية عقده إلى نيوم الصاعد مؤخرًا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.