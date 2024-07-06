رسميًّا.. الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدربًا للتعاون لموسم واحد

أعلن نادي التعاون اليوم السبت تعاقده رسميًّا مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا؛ ليقود الفريق الكروي الأول مديرًا فنيًّا جديدًا لمدة عام واحد خلفًا للبرازيلي شاموسكا، الذي غادر الفريق بعد نهاية عقده إلى نيوم الصاعد مؤخرًا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أنهى مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لمدة موسم واحد".
الجدير بالذكر أن صاحب الـ49 عامًا بدأ مسيرته التدريبية في الأرجنتين مع نادي تيغري قبل أن ينتقل لتدريب بوكا جونيورز، وحقق معه نجاحات ملحوظة، بما في ذلك الفوز بالدوري الأرجنتيني وكأس الأرجنتين.
كما سبق أن أشرف المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على تدريب منتخب الإمارات، وأندية الريان القطري، وشباب أهلي دبي الإماراتي، وبيراميدز المصري.
ويستعد التعاون لخوض منافسات مهمة الموسم المقبل؛ إذ سيشارك في السوبر السعودي، وكذلك في دوري أبطال آسيا (2) بعد حصده المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.