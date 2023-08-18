البطولة العربية لكرة اليد: مضر يتصدر المجموعة الأولى.. والهدى يخسر من الزمالك

تصدَّر الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر فرقَ المجموعة الأولى من البطولة العربية الـ 38 للأندية لكرة اليد، بعد تخطيه الكويت الكويتي بنتيجة (30 – 29) خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة.
وانتصر الزمالك المصري على مستضيف البطولة الهدى السعودي بنتيجة (28 – 24) لتتساوى فرق الزمالك والهدى والعربي في الصدارة برصيد (4) نقاط، في الوقت الذي تذيَّل فيه فريقا وفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.
وواصل فريق البنك الأهلي المصري تقديم مستوياته المميزة، وتخطَّى نظيرَه الحشد العراقي بنتيجة (33 – 29) في ثالث جولات المجموعة الأولى، فيما حقق العربي الكويتي ثاني انتصاراته بعد تخطيه الشعلة اليمني بنتيجة (40 – 17).