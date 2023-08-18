البطولة العربية لكرة اليد: مضر يتصدر المجموعة الأولى.. والهدى يخسر من الزمالك

تصدَّر الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر فرقَ المجموعة الأولى من البطولة العربية الـ 38 للأندية لكرة اليد، بعد تخطيه الكويت الكويتي بنتيجة (30 – 29) خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة.