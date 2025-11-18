إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد السعودي للكريكت ودوري DP World ILT20 في الرياض

أطلق الاتحاد السعودي للكريكت ودوري DP World ILT20 رسميًا شراكتهما الاستراتيجية خلال الحفل الذي أُقيم مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير سعود بن مشعل آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للكريكت، وخالد الزرعوني، رئيس دوري DP World ILT20، وديفيد وايت، الرئيس التنفيذي للدوري، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية والإعلامية.