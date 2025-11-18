إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد السعودي للكريكت ودوري DP World ILT20 في الرياض

أطلق الاتحاد السعودي للكريكت ودوري DP World ILT20 رسميًا شراكتهما الاستراتيجية خلال الحفل الذي أُقيم مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير سعود بن مشعل آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للكريكت، وخالد الزرعوني، رئيس دوري DP World ILT20، وديفيد وايت، الرئيس التنفيذي للدوري، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية والإعلامية.
وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الاتحاد السعودي للكريكت لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للكريكت، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، وتمثّل خطوة محورية مع استعداد الاتحاد لعام 2026 الذي سيشكّل عامًا مفصليًا لمسيرة تطور اللعبة في المملكة.
وشهد الحفل جلسة حوارية بمشاركة النجم العالمي سايمون دول وأسطورة الكريكت وقار يونس، ناقشوا خلالها مستقبل الكريكت ومسارات تطوير المواهب وتعزيز البنية التحتية.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد الأمير سعود بن مشعل آل سعود أن هذه الشراكة تمثل ركيزة رئيسية لبناء مستقبل مستدام للعبة، قائلاً: “إن تعاوننا مع دوري DP World ILT20 يشكّل حجر أساس في بناء منظومة احترافية تعزز حضور المملكة على خارطة الكريكت الدولية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المواهب السعودية والمستثمرين والقطاع الخاص.”
وأشار الأمير سعود إلى الدور الحيوي لشركة الكريكت للاستثمار في قيادة مسار الاحترافية من خلال استقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة رياضية مستدامة.
وأضاف أن من أبرز مكاسب الشراكة مشاركة لاعبين سعوديين للمرة الأولى في قوائم فرق دوري ILT20، إلى جانب استضافة المملكة لفعاليات قادمة من الدوري.
وتشكل هذه الشراكة بداية لمرحلة جديدة من المبادرات المشتركة تشمل برامج تطوير اللاعبين، وتأهيل الحكام والمدربين، واستضافة مباريات دولية، ومبادرات مجتمعية لتعزيز ممارسة الكريكت في مختلف مناطق المملكة.