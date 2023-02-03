يومان من الإثارة.. "جياد ميادين المملكة" تتبارى لحصد الجوائز والألقاب

وفي مساء السبت تتنافس خيل السرعة من عمر أربع سنوات فأكثر، في الشوط التاسع على كأس وزارة الإعلام، وعلى مسافة 1400 متر، والمتوقع أن يكون هذا السباق مثيرًا من البداية للنهاية؛ نظرًا لقصر المسافة التي تفرض على الخيل إخراج كلّ ما لديها مبكرًا؛ لحسم المنافسة لصالحها، وتعدّ الجياد "راجي الله، المصقر، عشق نجران، يكتسح"، أبرز المرشّحين للفوز.