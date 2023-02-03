يومان من الإثارة.. "جياد ميادين المملكة" تتبارى لحصد الجوائز والألقاب

يجتمع أبطال سباقات الخيل على أرض ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، للمشاركة في البطولة النهائية لبطل الميادين بأشواطها الثلاثة المقامة بالتزامن مع كؤوس وسباقات عدّة، اليوم الجمعة وغدًا السبت، ضمن اثنين وعشرين شوطًا، بجوائز مالية تزيد على 2.5 مليون ريال، من بينها 8 سباقات رئيسية، في الحفل الـ92 والـ93.
وينظّم نادي سباقات الخيل البطولة، ويرعاها منذ أكثر من 24 عامًا، وتجتمع الجياد المتأهلة من الميادين المختلفة لمدن المملكة "الرياض، وجدة، والأحساء، والقصيم، والزلفي، والمجمعة، ورماح، والجوف، والخفجي، والجبيل، والدمام"، ممثّلة في أبطال التصفيات الأولية.
وأدخل النادي تعديلات جوهرية ومهمّة على البطولة، والتي كانت تقام على شوط واحد يجمع بين الخيل العربية وحُصُن وأفراس الإنتاج المحليّ، حتى قرّر النادي، العام الماضي، إقامة ثلاثة سباقات للبطولة النهائية لبطل الميادين، مخصصة لـ"الخيل العربية"، و"أفراس الإنتاج المحليّ"، و"الحصن الإنتاج المحليّ"، بإجمالِ جوائز تسع مئة ألف ريال، بمعدّل 300 ألف ريال لكلِّ شوط.
وتُفتتح ترشيحات السباقات الرئيسية في الشوط السابع لأمسية الجمعة، بسباق جائزة عبد الله بن عبد المحسن البسام التقديرية، رحمه الله، التي ستتنافس عليها الخيل على مسافة 1600 متر، ويجمع الشوط 20 رأسًا، من خيل الثلاث سنوات، ويعدّ الجواد "مستهيش" على رأس قائمة المرشّحين للفوز بالشوط؛ لتصنيفه العالي، ومن ثَمّ الجياد "متشامخ، ثائرة، وجوهر الرياض".
وتتصدّر الفرس البطلة "نجابة العز" المرشّحين للفوز بالشوط الثامن على كأس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمقام على مسافة 2000 متر، وتأتي "نجابة العز" مدافعةً عن فوزها في الموسم الماضي بالكأس ذاتها، ومعها كلّ من الجواد "مبداك" و"عفاسه" ثم "اشتهر".
تبدأ البطولة النهائية لأبطال الميادين، مساء الجمعة، في الشوط التاسع المخصّص لأفراس الإنتاج المحليّ من عمر أربع سنوات فأكثر، على مسافة 1800 متر، ويشارك في الشوط 20 فرسًا.
وتأتي في مقدِّمة ترشيحات الشوط الفرس "سنة" بطلة شوط "البطولة المبدئية لبطل الميادين" للأفراس، الشهر الماضي، ثم "جود عبد الله" و"الفاهية" الأوفر حظًّا بالفوز.
وتميل كِفة الترشيحات في شوط البطولة النهائية لأبطال الميادين الخاص بالخيل العربية، من عمر أربع سنوات فأكثر، التي ستركض على مسافة 1800 متر، إلى الثلاثيّ "آر بي قيم أوفر" بتصنيفه البالغ 102 درجة والأعلى في الشوط، يليه "لزاز العلي" و"أسوان" بتصنيف بلغ 100 لكليهما، وبطل البطولة المبدئية، بطل الميادين للخيل العربية الجواد "الكاسر".
ويتقدّم الجواد "مدهر" بطل البطولة المبدئية لبطل الميادين "مفتوح الدرجات"، كأبرز المرشحين في تحصيل شوط البطولة النهائيّ والختاميّ للأمسية، على مسافة 2000 متر، ومعظم الترشيحات تتّجه نحو الثلاثي "فرواع، بدر العلياء، للعز قادم"، لخيل الأربع سنوات.
وفي مساء السبت تتنافس خيل السرعة من عمر أربع سنوات فأكثر، في الشوط التاسع على كأس وزارة الإعلام، وعلى مسافة 1400 متر، والمتوقع أن يكون هذا السباق مثيرًا من البداية للنهاية؛ نظرًا لقصر المسافة التي تفرض على الخيل إخراج كلّ ما لديها مبكرًا؛ لحسم المنافسة لصالحها، وتعدّ الجياد "راجي الله، المصقر، عشق نجران، يكتسح"، أبرز المرشّحين للفوز.
وفي الشوط العاشر تأتي كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتتنافس فيها خيل الثلاث سنوات، على مسافة 1600 متر، وتبلغ قيمة جائزتها 150 ألف ريال، ويرشّح للفوز بها الجياد "أتاكم، وماي كود، والوزير".
ويُختتم الحفل الـ93 بكأس إمارة منطقة المدينة المنورة، وجائزتها 150 ألف ريال، وخُصّص السباق لخيل الإنتاج المحليّ، من عمر أربع سنوات فأكثر، للتنافس على مسافة 2400 متر، وأوفر الجياد حظًّا للفوز هي: "أمتع، وعصائب، وحكيم العناية، وجاب".