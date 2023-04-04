في العاصمة الرياض ..الثاني من مايو موعد اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

وكان فريق عمل توثيق تاريخ كـرة القدم السعودية عقد في 20 مارس الماضي اجتماعه التأسيسي الأول وتم خلاله اعتماد تقديم مقترح اسم مؤرخ واحد على الأكثر لكل نادٍ مشارك بورشة العمل وإرساله قبل موعد ورشة العمل التالية ليتم اختيار 11 مؤرخًا من المرشحين في فريق العمل، فضلاً عن الموافقة على إنشاء ميثاق المشروع ومشاركته مع ممثلي الأندية.