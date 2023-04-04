في العاصمة الرياض ..الثاني من مايو موعد اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

حدد فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، يـوم الثلاثاء 2 مايو المقبل موعدًا لانعقاد ورشة العمل الثانية لفريق عمل المشروع، والتي ستُقام بالرياض.
وكان فريق عمل توثيق تاريخ كـرة القدم السعودية عقد في 20 مارس الماضي اجتماعه التأسيسي الأول وتم خلاله اعتماد تقديم مقترح اسم مؤرخ واحد على الأكثر لكل نادٍ مشارك بورشة العمل وإرساله قبل موعد ورشة العمل التالية ليتم اختيار 11 مؤرخًا من المرشحين في فريق العمل، فضلاً عن الموافقة على إنشاء ميثاق المشروع ومشاركته مع ممثلي الأندية.
كما أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم تعميمًا إلى جميع أندية المملكة بأهمية تزويد الاتحاد بتقرير يشمل كل منجزات النادي في كرة القدم على مستوى جميع الدرجات.
يُذكر أن المشروع يضم في عضويته الأندية أعضاء الجمعية العمومية، ودارة الملك عبدالعزيز، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، والمؤرخين الدوليين المرشحين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.