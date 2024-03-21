قبل "حمدالله" والهلال.. حكايات اللاعبين مع إهانة واحترام شعارات الأندية

في أجواء وعوالم كرة القدم لا شيء يعلو لدى الجمهور فوق صوت احترام فرقهم، وبالتالي فإن أي محاولة لإهانة شعار الفريق يقابلها موجة من الغضب الواسع، كما أن الجمهور نفسه هو من يحدد الاحترام أو الإهانة.
وخلال الفترة الماضية، سقط عدد من نجوم الكرة في فخ إهانة شعارات الأندية، ما جعلهم هدفًا في مرمى هجوم الجمهور.
آخر المنضمين إلى قافلة إهانة شعارات الأندية هو محترف الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمد الله، والذي التقطت له الكاميرات لقطة وهو يدهس شعار نادي الهلال في الممر المؤدي إلى غرفة ملابس ملعب الجوهرة بجدة، بعد المباراة التي خسر فيها الاتحاد أمام الهلال بنتيجة 2-0، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليودّع البطولة القارية بعدما خسر بالنتيجة ذاتها في مواجهة الذهاب على ملعب "المملكة أرينا".
وعقب انتهاء المباراة، ردد عدد من مشجعي الهلال هتافات مسيئة لـ"حمد الله" بينما كان في طريقه للخروج من ملعب المباراة، قبل أن يلقي أحد الجماهير "علم الهلال" أمامه، ليتوقف ويدهسه بقدمه، الأمر الذي أشعل غضب الجماهير الزرقاء.
وقبل أسابيع قليلة، اشتعل الغضب بين جماهير نادي الهلال أيضًا، بعد تمكّنه من الظفر بالنسخة الأولى من كأس موسم الرياض، على حساب غريمه النصر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "المملكة أرينا".
في أعقاب المباراة، أثار قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غضب جماهير الهلال بتصرف غير أخلاقي عند توجهه لغرفة تبديل الملابس بعد أن قام مشجع هلالي برمي وشاح الهلال نحو "الدون"، ليلتقطه الأخير وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير "الزعيم" من خلال وضعه الوشاح في منطقة حساسة من الجسم قبل أن يلقيه على الأرض.
كما ظهر مقطع فيديو يُظهر البرازيلي أندرسون تاليسكا، وهو يتعامل بطريقة مهينة مع وشاح لنادي الهلال، مبعدًا إياه بقدمه بعد أن قام مشجعو الهلال بإلقائه أمام لاعبي النصر في نفس المباراة، الأمر الذي دفع جماهير الهلال إلى إطلاق حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تطالب بمعاقبة رونالدو وتاليسكا.
إهانة شعارات الأندية أيضًا فخ سقط فيه بعض النجوم خارج الدوري السعودي، ومنهم الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أثار الجدل في عام 2019، وهو يقف بقدميه فوق شعار برشلونة في ملعب إحدى مباريات الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين.
وتناقل جمهور برشلونة صورة لزيدان وهو يدهس شعار الفريق بقدميه، وسط حالة من الغضب واتهامات للمدرب بتعمد الإساءة إلى "البارسا".
وعلى الجانب الآخر، فضّل لاعبون إظهار احترامهم لشعارات الأندية، إذ رصدت عدسات الكاميرا، قيام البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد الإسباني، بالدوس على شعار مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الحصة التدريبية التي سبقت مواجهة الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2019.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد دخل مارسيلو إلى أرضية الملعب وهو ينظر للخلف من أجل الحديث مع بعض زملائه، لكن المدافع البرازيلي داس في طريقه على شعار مانشستر سيتي دون أن يشعر.
ولكن على عكس سابقيه، فقد تفطّن اللاعب إلى ما قام به، إذ سارع بعض نجوم ريال مدريد، يتقدمهم البرازيليان إيدير ميلياتو وفينيسيوس جونيور لتحذيره، وأظهره الفيديو وهو يضع يديه على رأسه في تعبير عن أسفه الشديد لما حدث.
وفي عام 2022، عبّر المدافع الأوروجوياني، أراخو، عن تقديره لشعار فريقه برشلونة الإسباني، وهو ما أظهره في المباراة التي جمعت الفريق بنظيره "إلتشي" في إطار منافسات "الليجا".
وأثار "أراخو" إعجاب جمهور برشلونة، بعدما قفز فوق شعار النادي وتجنّب الدوس عليه، وهي الواقعة التي علّق عليها بقوله: "أحترم النادي كثيرًا، أنا ممتنّ جداً، ومتى استطعت تجنّب الخطو على ذلك أفعل هذا التصرف".
وبنفس الطريقة، حاول "فينيسيوس جونيور" إظهار احترامه لشعار ريال مدريد خلال مباراة فالنسيا في الجولة 20 من الدوري الإسباني عام 2022، بطريقة غير تقليدية.
وشهدت الدقيقة 81 من المباراة حصول فالنسيا على رمية تماسّ، من تمريرة طويلة من وسط الملعب باتجاه فينيسيوس الذي لم يتمكن من اللحاق بها.
وأثناء محاولة البرازيلي اللحاق بالكرة التي خرجت من الملعب، ومع وجود شعار ريال مدريد على أرض الملعب، تعمّد فينيسيوس جونيور القفز؛ حتى لا يدوس بقدميه شعار النادي الملكي.
وتمكن فينيسيوس بالفعل بعد قفزته من تفادي المشي فوق شعار ريال مدريد، في علامة ربما تدل على الاحترام الذي يكنه البرازيلي لناديه.