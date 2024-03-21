قبل "حمدالله" والهلال.. حكايات اللاعبين مع إهانة واحترام شعارات الأندية

في أعقاب المباراة، أثار قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غضب جماهير الهلال بتصرف غير أخلاقي عند توجهه لغرفة تبديل الملابس بعد أن قام مشجع هلالي برمي وشاح الهلال نحو "الدون"، ليلتقطه الأخير وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير "الزعيم" من خلال وضعه الوشاح في منطقة حساسة من الجسم قبل أن يلقيه على الأرض.