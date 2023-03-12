"سفياني" يتوج بذهبية الكاراتيه.. و"البشير" يحقق البرونزية

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية ونائبه، مشيداً بدعمهما ومتابعتهما المستمرة عن كثب، فقد واصلت الكاراتيه وغيرها من الألعاب الأولمبية والبارالمبية في المملكة في جني الثمار وتحقيق النجاحات السعودية، مما انعكس على النتائج بشكل إيجابي وجعلنا نشاهد أبطالاً على صعيد الجنسين وبمختلف الفئات والأوزان.