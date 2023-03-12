"سفياني" يتوج بذهبية الكاراتيه.. و"البشير" يحقق البرونزية

توّج نجم المنتخب السعودي للكاراتيه "سند سفياني" بالميدالية الذهبية في وزن +84 كغم بعد اكتساحه لخصمه البوسني "بوستاندزيتش" في نهائي بطولة السلسلة A للاتحاد الدولي للكاراتيه بنتيجة 9-3، المقامة في قونيا بالجمهورية التركية خلال المدة 13-10 مارس 2023م.
وفي وزن -60 تمكن سعود البشير من تحقيق الميدالية البرونزية بعد تغلبه على خصمه التركي "يلديريم"، وذلك تحت إشراف المدربين الكابتن منير أفقير، ومساعده المدرب الكازاخستاني يارجان.
وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية ونائبه، مشيداً بدعمهما ومتابعتهما المستمرة عن كثب، فقد واصلت الكاراتيه وغيرها من الألعاب الأولمبية والبارالمبية في المملكة في جني الثمار وتحقيق النجاحات السعودية، مما انعكس على النتائج بشكل إيجابي وجعلنا نشاهد أبطالاً على صعيد الجنسين وبمختلف الفئات والأوزان.