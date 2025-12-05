"رينارد" يصل إلى واشنطن لتمثيل الأخضر في قرعة مونديال 2026

وصل المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي إيرفي رينارد، إلى مركز كينيدي للفنون في العاصمة الأميركية واشنطن، لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، موزعين على 12 مجموعة.
وتنطلق النسخة الموسعة من المونديال في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتُقام منافساتها في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويشارك المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخه، بعد أن ضمن تأهله عبر الملحق الآسيوي، وسط تطلعات لمشاركة مشرفة تعكس تطور الكرة السعودية على الساحة العالمية.