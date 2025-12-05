"رينارد" يصل إلى واشنطن لتمثيل الأخضر في قرعة مونديال 2026

وصل المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي إيرفي رينارد، إلى مركز كينيدي للفنون في العاصمة الأميركية واشنطن، لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، موزعين على 12 مجموعة.