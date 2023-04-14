الباطن يُفجِّر مفاجأة ويتغلب على الهلال

حقَّق فريق الباطن مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مضيفه الهلال بهدف دون رد؛ لينعش من حظوظه في البقاء، وذلك في اللقاء الذي أقيم الجمعة على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر في مباراة مقدمة من منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويُعتبر هذا الانتصار الأول للباطن على الهلال في 12 مباراة جمعت بينهما في دوري المحترفين.
ويدين أصحاب الضيافة بالفضل إلى مهاجمهم الأوروغوياني رينزو لوبيز صاحب هدف المباراة الوحيد، الذي سجله بعد أن حول عرضية بسام الحريجي إلى داخل شباك محمد العويس في الدقيقة الـ47.
وفيما تبقى من مجريات المباراة باءت محاولة الضيوف للعودة إلى أجواء اللقاء بالفشل نتيجة تألق دفاع الباطن، وبراعة الحارس مارتن كومبانيا من خلفه؛ ليتجرع حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة الخسارة الثانية في آخر ثلاث مباريات.
وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر (الأخير)، بينما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة بالمركز الرابع.