الباطن يُفجِّر مفاجأة ويتغلب على الهلال

حقَّق فريق الباطن مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مضيفه الهلال بهدف دون رد؛ لينعش من حظوظه في البقاء، وذلك في اللقاء الذي أقيم الجمعة على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر في مباراة مقدمة من منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.