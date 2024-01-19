في ختام رالي داكار السعودية 2024: الإسباني "كارلوس ساينز" يُتوَّج بلقب السيارات.. والسعودي "ابن سعيدان" يدخل تاريخ الرالي

هدت مدينة ينبع أمس الجمعة حفل ختام رالي داكار السعودية 2024 بنسخته الـ5، والـ46 في تاريخ الرالي العالمي، بعد تنافس مثير لمدة 14 يومًا خلال 12 مرحلة، بمسافة تخطت حاجز 7500 كلم، وبمشاركة 778 سائقًا وملاحًا على 434 مركبة، في ست فئات، هي: السيارات، والدراجات النارية، والدراجات النارية رباعية العجلات "الكوادز"، والمركبات الصحراوية النموذجية "تشالنجر"، والمركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "سايد باي سايد"، والشاحنات.