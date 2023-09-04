استعدادًا للنسخة الثانية من البطولة الدولية .. انطلاق معسكر أخضر السيدات

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات ،الأربعاء المقبل، معسكره الإعدادي الذي سيقام في مدينة الطائف استعدادًا للمشاركة في البطولة الودية الدولية للسيدات بنسختها الثانية.
وضمت قائمة المدير الفني للمنتخب الأول للسيدات روزا لابي سيبالا 25 لاعبةً وهن: سارة خالد، ليلى علي، منى عبد الرحمن، نوال خالد، بيان صدقه، لين محمد، تاله الغامدي، لانا عبدالرزاق، مريم التميمي، نورة إبراهيم، ليان جوهري، البندري مبارك، سارة حمد، عبير ناصر، شروق الهوساوي، صبا توفيق، جوري طارق، موضي عبد المحسن، حورية الشمراني، عذى فهد، البندري الهوساوي، فاطمة منصور، رغد مخيزن، أميرة أبو السمح، مباركة محمد.
وتضم مجموعة أخضر السيدات في البطولة منتخبات ماليزيا وباكستان، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدور نصف النهائي.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي الأول للسيدات تمكن من تحقيق لقب البطولة في نسختها الأولى التي أقيمت في مدينة الدمام بعد حصد 7 نقاط من المواجهات الثلاث التي تمكن فيها الأخضر من الفوز على منتخبي موريشيوس وجزر القمر، والتعادل أمام منتخب باكستان.