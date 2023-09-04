استعدادًا للنسخة الثانية من البطولة الدولية .. انطلاق معسكر أخضر السيدات

وضمت قائمة المدير الفني للمنتخب الأول للسيدات روزا لابي سيبالا 25 لاعبةً وهن: سارة خالد، ليلى علي، منى عبد الرحمن، نوال خالد، بيان صدقه، لين محمد، تاله الغامدي، لانا عبدالرزاق، مريم التميمي، نورة إبراهيم، ليان جوهري، البندري مبارك، سارة حمد، عبير ناصر، شروق الهوساوي، صبا توفيق، جوري طارق، موضي عبد المحسن، حورية الشمراني، عذى فهد، البندري الهوساوي، فاطمة منصور، رغد مخيزن، أميرة أبو السمح، مباركة محمد.