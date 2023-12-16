اهتمام سعودي بضم إيكر مونياين لاعب وسط أتلتيك بيلباو

كشف موقع "elgoldigital" عن اقتراب انتقال الإسباني إيكر مونياين، لاعب وسط أتلتيك بيلباو الإسباني، للعب بالدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.
وأفاد الموقع ذاته بأن مونياين يقترب من الرحيل عن النادي الإسباني، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية قد تكون وجهته القادمة.
وقال الموقع إنه يمكن لإيكر مونياين إنهاء مسيرته المهنية في المملكة العربية السعودية؛ إذ يفكر في التوجه إلى الشرق الأوسط إذا لم يجدد عقده مع أتلتيك بيلباو.
ويلعب إيكر مونياين البالغ من العمر 30 عامًا لنادي أتلتيك بيلباو الإسباني منذ 2007، كما لعب للمنتخب الإسباني في الفترة من 2012 إلى 2019، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 9 ملايين يورو.