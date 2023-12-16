اهتمام سعودي بضم إيكر مونياين لاعب وسط أتلتيك بيلباو

ويلعب إيكر مونياين البالغ من العمر 30 عامًا لنادي أتلتيك بيلباو الإسباني منذ 2007، كما لعب للمنتخب الإسباني في الفترة من 2012 إلى 2019، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 9 ملايين يورو.