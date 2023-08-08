كاحل "أوسيمين" قد يُفسد الصفقة.. يغادر التدريبات و"الهلال" ينتظر النتائج بقلق

تعرَّض هداف نابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمين، لإصابة في الكاحل الأيمن أثناء حصة تدريبية أمس الاثنين؛ ما اضطره للمغادرة للخضوع للفحوصات الطبي.
وبسبب هذه الإصابة يُتوقع أن تتعثر صفقة انتقال أوسيمين إلى نادي الهلال السعودي، الذي طارده بشدة على مدار الأسبوع الماضي، وأبلغ نابولي برغبته القوية في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد النادي الإيطالي في بيانه أن اللاعب غادر التدريبات مبكرًا بسبب إصابة في الكاحل الأيمن، تعيق استمراره في التدريبات، وسيتم إصدار تقرير الأطباء في النادي لتحديد خطورة الإصابة.
ويوجَد فريق نابولي حاليًا في كاستيل دي سانغرو (شرق روما) لإقامة معسكر تحضيري استعدادًا للموسم الجديد، وفي الوقت ذاته قدم نادي الهلال السعودي عرضًا بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لمدة أربعة مواسم على الأقل.