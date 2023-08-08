كاحل "أوسيمين" قد يُفسد الصفقة.. يغادر التدريبات و"الهلال" ينتظر النتائج بقلق

وبسبب هذه الإصابة يُتوقع أن تتعثر صفقة انتقال أوسيمين إلى نادي الهلال السعودي، الذي طارده بشدة على مدار الأسبوع الماضي، وأبلغ نابولي برغبته القوية في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.