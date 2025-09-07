انتقاله للدوري السعودي حافظ على لياقته وجاهزيته.. "رونالدو" محطم الأرقام تخطى "غريمه اللدود" ويقترب من رقم الأسطورة بيليه

في ليلة تألق جديدة، قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لفوز ساحق على أرمينيا 5-0، مسجلا هدفين رفعا رصيده الدولي إلى 140 هدفا، وتخطى بذلك "غريمه اللدود" ليونيل ميسي في عدد الأهداف المسجلة في تصفيات كأس العالم برصيد 38 هدفا مقابل 36 للأرجنتيني.
ووفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية"، فالنجم البالغ 41 عاما، الذي واصل تأكيده أن "العمر مجرد رقم"، سجل 88 هدفا مع البرتغال بعد سن الثلاثين، مقابل 52 هدفا قبلها، ليقترب من تحقيق حلمه بالوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته، وهو رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، حيث يملك رونالدو حاليا 942 هدفا و258 تمريرة حاسمة، وشدد رونالدو على أن أهدافه "موثقة ورسمية"، في إشارة إلى مطاردته لرقم بيليه.
وبرهن رونالدو بشكل عملي أن انتقاله للدوري السعودي، حافظ على لياقته وجاهزيته البدنية للمشاركة في أي وقت، ورد على المشككين بأدائه القيادي في تتويج البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية مؤخرا.