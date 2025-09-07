انتقاله للدوري السعودي حافظ على لياقته وجاهزيته.. "رونالدو" محطم الأرقام تخطى "غريمه اللدود" ويقترب من رقم الأسطورة بيليه

ووفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية"، فالنجم البالغ 41 عاما، الذي واصل تأكيده أن "العمر مجرد رقم"، سجل 88 هدفا مع البرتغال بعد سن الثلاثين، مقابل 52 هدفا قبلها، ليقترب من تحقيق حلمه بالوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته، وهو رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، حيث يملك رونالدو حاليا 942 هدفا و258 تمريرة حاسمة، وشدد رونالدو على أن أهدافه "موثقة ورسمية"، في إشارة إلى مطاردته لرقم بيليه.