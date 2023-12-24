بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه.. الهلال السعودي يتصدر تصنيف FIFA

واصل فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم تميزه وتفرده على مختلف الأصعدة المحلية والدولية، حيث تصدّر الأزرق التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية الآسيوية التي ستُشارك بكأس العالم للأندية 2025.
ويمتلك "كبير آسيا" في رصيده 97 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه وهو نادي جونبك هيونداي موتورز الكوري.
الجدير بالذكر أن الهلال سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا 2021 بعد موافقة مجلس فيفا بالإجماع على تحديد مقاعد الأندية المتأهلة للبطولة والمصادقة على توزيع المقاعد على الاتحادات القارية.