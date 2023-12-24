بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه.. الهلال السعودي يتصدر تصنيف FIFA

واصل فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم تميزه وتفرده على مختلف الأصعدة المحلية والدولية، حيث تصدّر الأزرق التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية الآسيوية التي ستُشارك بكأس العالم للأندية 2025.