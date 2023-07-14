تقارير: "النصر" قد يخسر صفقة بروزوفيتش.. برشلونة يترقب

وأكدت أنه إذا لم يستطع نادي النصر حل هذه المشكلة فقد يضطر إلى وضع بروزوفيتش في السوق حتى دون أن يلعب أي دقيقة واحدة فقط مع الفريق من أجل تقليل الخسائر المالية.