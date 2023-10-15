115 دولة تنقل منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"

وتعتبر الرياض هي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي الكبير، وستقام المنافسات في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود على مدار 11 يومًا في 16 رياضة هي: الأيكيدو، مصارعة الذراعين، الملاكمة، المبارزة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكيندو، الملاكمة والركل (الكيك بوكسنغ)، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو.