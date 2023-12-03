تقارير صحفية: "الشباب" يدرس الاستغناء عن خدمات مهاجمه السنغالي حبيب ديالو

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الشباب يدرسون الاستغناء عن خدمات السنغالي حبيب ديالو، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأفاد موقع "africafoot" نقلًا عن "Jeunes Footeux"، بأن إدارة الشباب تفكر بالفعل في الاستغناء عن المهاجم السنغالي في يناير القادم.
وأشار ذات الموقع إلى أن لاعب الشباب قد يغادر الدوري السعودي، ويعود مرة أخرى للدوري الفرنسي.
وكان حبيب ديالو (28 عامًا) قد انضم إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ستراسبورغ الفرنسي مقابل 18 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي السعودي.
ومازال نادي الشباب يواجه موسمًا سيئًا وتراجعًا في أداء الفريق؛ إذ يحتل المركز الـ12 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة.