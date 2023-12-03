تقارير صحفية: "الشباب" يدرس الاستغناء عن خدمات مهاجمه السنغالي حبيب ديالو

وكان حبيب ديالو (28 عامًا) قد انضم إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ستراسبورغ الفرنسي مقابل 18 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي السعودي.