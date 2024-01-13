في النسخة الـ34.. انطلاق كأس أمم أفريقيا بمواجهة منتخب كوت ديفوار ونظيره غينيا بيساو

تنطلق، اليوم السبت، النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا في كرة القدم، بمواجهة منتخب كوت ديفوار "المستضيف" ونظيره غينيا بيساو، على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، لحساب المجموعة الأولى.
وتستضيف كوت ديفوار، بدءًا من السبت إلى 11 فبراير المقبل، على ستة ملاعب بُنيت حديثًا أو جددت من أجل العرس القاري الذي يضمّ 24 منتخبًا.
ويستهدف المنتخبُ الإيفواري الفوزَ بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه منذ عام 2015، محاولًا استثمارَ الاستضافة والتنظيم على أرضه للمرة الأولى بعد 39 عامًا.
وفي المقابل يُعدُّ المنتخب الإيفواري من بين المنتخبات المرشّحة لنيل اللقب، ولاسيما أنه يضمّ عددًا من اللاعبين، بينهم خمسة محترفين يلعبون في إنجلترا، أبرزهم ثلاثي نوتينجهام فورست: "ويلي بولي، وسيرج أورييه، وإبراهيم سانجاري".
وتلتقي "غينيا بيساو" مع الدولة المضيفة في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وهي بين عدد قليل من المنتخبات المشاركة في البطولة التي لم تفز بأي مباراة في النهائيات، لكن المدرب "باسيرو كاندي" واثق من قدرة فريقه على تحقيق النجاح.