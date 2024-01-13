في النسخة الـ34.. انطلاق كأس أمم أفريقيا بمواجهة منتخب كوت ديفوار ونظيره غينيا بيساو

وفي المقابل يُعدُّ المنتخب الإيفواري من بين المنتخبات المرشّحة لنيل اللقب، ولاسيما أنه يضمّ عددًا من اللاعبين، بينهم خمسة محترفين يلعبون في إنجلترا، أبرزهم ثلاثي نوتينجهام فورست: "ويلي بولي، وسيرج أورييه، وإبراهيم سانجاري".