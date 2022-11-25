مدرب منتخب بولندا: المباراة أمام السعودية ستكون صعبة وحاسمة

قال مدرب منتخب بولندا تشيسواف مخنييفيتش: "رأينا ما فعله منتخب السعودية، ومباراتنا معهم ستكون بلا شك صعبة وحاسمة، يجب أن نكون مستعدين لمباراة مثيرة، ونحاول تقديم أفضل أداء كروي لنا".