مدرب منتخب بولندا: المباراة أمام السعودية ستكون صعبة وحاسمة

قال مدرب منتخب بولندا تشيسواف مخنييفيتش: "رأينا ما فعله منتخب السعودية، ومباراتنا معهم ستكون بلا شك صعبة وحاسمة، يجب أن نكون مستعدين لمباراة مثيرة، ونحاول تقديم أفضل أداء كروي لنا".
وجاء حديث تشيسواف مخنييفيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخب بلاده مع نظيره المنتخب السعودي.
وتابع مدرب منتخب بولندا: "إن التشكيلة التي ستواجه منتخب السعودية، غدًا السبت، باتت واضحة للكادر التدريبي البولندي، ولكن لا يستطيع الإفصاح عنها".
ويواجه منتخب بولندا نظيره المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ على استاد المدينة التعليمية.