برئاسة "العبيدي".. الجمعية العمومية برابطة أندية "الأولى" تعلن تشكيل اللجنة الانتخابية

واستعرض الاجتماع محتوى تقرير نشاط مجلس الإدارة بدايةً بتفعيل برنامج التحول الرقمي للرابطة، ولعل أبرزها موقع مبيعات تذاكر المباريات لتسهيل تجربة الحضور، إضافة لإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة والتعاقد مع إحدى الجهات المختصة في رصد الإحصائيات الفنية؛ للمساهمة في الوقوف على تطور المستوى الفني، إلى جانب تطبيق المبادرة الأولى في المنطقة "التعليق المباشر"، بالإضافة إلى تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية.