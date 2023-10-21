برئاسة "العبيدي".. الجمعية العمومية برابطة أندية "الأولى" تعلن تشكيل اللجنة الانتخابية

عُقِد اليوم في الرياض، الاجتماعُ العادي للجمعية العمومية لرابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المكلف طلال بن عبدالله العبيدي. برئاسة رئيس مجلس الإدارة المكلف طلال العبيدي.
واستعرض الاجتماع محتوى تقرير نشاط مجلس الإدارة بدايةً بتفعيل برنامج التحول الرقمي للرابطة، ولعل أبرزها موقع مبيعات تذاكر المباريات لتسهيل تجربة الحضور، إضافة لإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة والتعاقد مع إحدى الجهات المختصة في رصد الإحصائيات الفنية؛ للمساهمة في الوقوف على تطور المستوى الفني، إلى جانب تطبيق المبادرة الأولى في المنطقة "التعليق المباشر"، بالإضافة إلى تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية.
وتَضَمّن التقرير الذي عُرض في الاجتماع، هوية الكرة الجديدة، والهوية الموسيقية، واعتماد جوائز الأفضلية، وجوائز المسؤولية الاجتماعية والعديد من المبادرات التي تم إطلاقها.
وشُكّلت خلال الاجتماع لجنة الانتخابات التي ستشرف على جميع مراحل المسار الانتخابي لمجلس الإدارة القادم حتى تاريخ عقد الجمعية الانتخابية قبيل نهاية ولاية المجلس المكلف، والمصادقة على القوائم المالية المدققة حسب تقرير المدقق المالي الخارجي.