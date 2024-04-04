"المغربي أوناحي" لاعب "أولمبيك مارسيليا" يدرس الانتقال للدوري السعودي

وانضم عز الدين أوناحي صاحب الـ23 عامًا، لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في 2023، قادمًا من أنجيه الفرنسي، وسبق للاعب المغربي تمثيل عدة أندية مثل: ستراسبورغ.