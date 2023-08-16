سيطرة أهلاوية اتّحادية على التشكيلة المثالية.. و"فيرمينو" الأفضل

وحصل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الأهلي، على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في الجولة الأولى من المسابقة بحصوله على "9،5" درجات، تلاه مواطناه: مالكوم لاعب الهلال بـ8،9 درجة، وإيغور كورنادو لاعب الاتحاد بـ8،8 درجة.