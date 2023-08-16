سيطرة أهلاوية اتّحادية على التشكيلة المثالية.. و"فيرمينو" الأفضل

سيطر لاعبو قطبَيْ جدة الاتحاد والأهلي، على التشكيلة المثالية للجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
وأشار الحساب الرسمي الدوري روشن على منصة "x" إلى أن لاعبي الاتحاد والأهلي الأكثر تواجدًا في التشكيلة المثالية للجولة، بواقع ثلاثة لاعبين لكل فريق، فيما غاب لاعبو النصر والشباب عن القائمة المؤلفة من 11 لاعبًا.
وغلب المحترفون الأجانب على التشكيلة المثالية للجولة الافتتاحية من الموسم الجديد، والتي ضمّت تسعة لاعبين محترفين أجانب، مقابل لاعبين محليين.
وحصل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الأهلي، على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في الجولة الأولى من المسابقة بحصوله على "9،5" درجات، تلاه مواطناه: مالكوم لاعب الهلال بـ8،9 درجة، وإيغور كورنادو لاعب الاتحاد بـ8،8 درجة.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: مارتن كومبانيا "الرياض".
خط الدفاع: عبدالباسط هندي "الأهلي"، أندري جيروتو "التعاون"، أحمد بامسعود "الاتحاد"، علي مجرشي "الأهلي".
خط الوسط: وو يونغ جانغ "الخليج"، إيغور كورنادو "الاتحاد"، سعد بقير "أبها".
خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله "الاتحاد"، مالكوم فيليب "الهلال"، روبيرتو فيرمينو "الأهلي".