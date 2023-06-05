أخضر الصالات يفتتح مشواره في كأس العرب بمواجهة الجزائر

وأنهى أخضر الصالات يوم الاثنين، تحضيراته للمباراة تحت إشراف المدرب (الإسباني) أندريو بلازا، الذي عمد على تقسيم التدريبات إلى فترتين، إذ أقيمت تدريبات الفترة الأولى على صالة نادي الاتحاد كثف خلالها الجهاز الفني التمارين اللياقية والتدريبية، فيما أقيمت تدريبات الفترة الثانية على صالة وزارة الرياضة في جدة التي ستحتضن مباريات البطولة، عمد خلالها الجهاز الفني على تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة تركزت في استغلال نقاط الضعف لدى الفريق المنافس والسيطرة على نقاط القوة لديه، قبل أن تختتم التدريبات بإجراء مناورة على كامل الصالة، التي شهدت مشاركة اللاعبين جميعهم.