أخضر الصالات يفتتح مشواره في كأس العرب بمواجهة الجزائر

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، يوم الثلاثاء، بنظيره منتخب الجزائر في افتتاح مباريات بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة المقرر إقامتها على صالة وزارة الرياضة في مدينة جدة خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الجاري.
وأنهى أخضر الصالات يوم الاثنين، تحضيراته للمباراة تحت إشراف المدرب (الإسباني) أندريو بلازا، الذي عمد على تقسيم التدريبات إلى فترتين، إذ أقيمت تدريبات الفترة الأولى على صالة نادي الاتحاد كثف خلالها الجهاز الفني التمارين اللياقية والتدريبية، فيما أقيمت تدريبات الفترة الثانية على صالة وزارة الرياضة في جدة التي ستحتضن مباريات البطولة، عمد خلالها الجهاز الفني على تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة تركزت في استغلال نقاط الضعف لدى الفريق المنافس والسيطرة على نقاط القوة لديه، قبل أن تختتم التدريبات بإجراء مناورة على كامل الصالة، التي شهدت مشاركة اللاعبين جميعهم.
من جهة أخرى؛ عقدت اللجنة المنظمة للبطولة أمس الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً بكافة المنتخبات المشاركة، تم خلاله شرح آلية ولوائح وتعليمات البطولة (الفنية والانضباطية والإعلامية والتسويقية والأمنية والطبية والتحكيمية)، بالإضافة إلى تحديد ألوان أطقم المنتخبات في المباريات.
من جهته تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أندريو بلازا في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة بالقول "لقد أكملنا استعداداتنا لمباراة ونحن في أتم جاهزيتنا".
وعن المجموعة كاملة قال "المجموعة تضم منتخبات قوية كالجزائر وليبيا وطاجيكستان التي حلت بديلة عن السودان، والتي تعد من أقوى منتخبات آسيا وبكل تأكيد نطمح لتحقيق هدفنا وهو التأهل إلى الدور المقبل".
ووجه أندريو بلازا الدعوة إلى الجمهور السعودي بالحضور والمؤازرة وتشجيع المنتخب في جميع مبارياته في البطولة.