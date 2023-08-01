الهلال ينهي استعداداته لملاقاة "الوداد" في بطولة الملك سلمان للأندية العربية

تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ حيث بدأ المرانُ بالجري وتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلاله المدير الفني "خيسوس" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة.