الهلال ينهي استعداداته لملاقاة "الوداد" في بطولة الملك سلمان للأندية العربية

أنهى الفريقُ الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الثلاثاء، تحضيراتِه الميدانيةَ؛ استعدادًا لمواجهة "الوداد المغربي"، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023.
تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ حيث بدأ المرانُ بالجري وتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلاله المدير الفني "خيسوس" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة.
وتوجّه اللاعبون فور نهاية الحصة عالتدريبية لمقرّ إقامتهم؛ تأهُّبًا لخوض مواجهة الغد المصيرية؛ إذ يحتاج الفريق إلى الفوز مع انتظار تعثّر فريق أهلي طرابلس في مواجهته مع السد القطري؛ لكي يضمن التأهلَ لدور الثمانية من البطولة.