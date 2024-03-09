رئيس نادي التهامي بجازان يخرج عن صمته مطالبًا لجنة الانضباط بالتحقيق

خرج رئيس نادي التهامي بمنطقة جازان، المحامي خالد بخيت، عن صمته من خلال تدوينة له على منصة "إكس"، طالب فيها لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتأكد والتحقق مما حصل في مباراة نادي محايل ونادي الغوطة بعد فوز الغوطة بخمسة أهداف دون مقابل؛ إذ بهذه النتيجة ضَمن الغوطة الصعود لدوري الدرجة الثانية متصدرًا المجموعة الأولى على حساب التهامي بالرغم من فوزه في الوقت نفسه على نادي خيبر بأربعة أهداف مقابل هدف؛ الأمر الذي أقصى التهامي من حلم الصعود.