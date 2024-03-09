رئيس نادي التهامي بجازان يخرج عن صمته مطالبًا لجنة الانضباط بالتحقيق

خرج رئيس نادي التهامي بمنطقة جازان، المحامي خالد بخيت، عن صمته من خلال تدوينة له على منصة "إكس"، طالب فيها لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتأكد والتحقق مما حصل في مباراة نادي محايل ونادي الغوطة بعد فوز الغوطة بخمسة أهداف دون مقابل؛ إذ بهذه النتيجة ضَمن الغوطة الصعود لدوري الدرجة الثانية متصدرًا المجموعة الأولى على حساب التهامي بالرغم من فوزه في الوقت نفسه على نادي خيبر بأربعة أهداف مقابل هدف؛ الأمر الذي أقصى التهامي من حلم الصعود.
وقال بخيت عبر تدوينته: متأكد من فوز نادي التهامي على نادي خيبر بنتيجة كبيرة، ولكن ما حصل في مباراة نادي محايل ونادي الغوطة مسؤولية اتحاد القدم، وأطالب بالتأكد والتحقق مما حصل في المباراة. وكلنا ثقة في حرص لجنة الانضباط على التنافس الشريف، وعدم التلاعب بنتيجة المباراة.
وقال عبر تصريحات متلفزة إن نادي محايل منع لاعبيه الأساسيين من المشاركة وشارك بلاعبين ناشئين في مباراة مهمة وحاسمة، لافتًا إلى أن نادي التهامي تضرر، وهذا الأمر مخجل وأحبط كل محاولاتنا بالصعود إلى الدرجة الثانية وطلبنا التحقيق من الاتحاد السعودي.
وكان نادي التهامي قاب قوسين من الصعود إلى دوري الدرجة الثانية عصر أمس غير أن الصعود كان من نصيب نادي الغوطة الأول بعد فوزه على مستضيفه نادي محايل في عسير بنتيجة 5-0.