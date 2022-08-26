ليبيا تنتصر على عُمان.. وفوز الجزائر على السودان.. وتعادل اليمن مع تونس وفلسطين مع الإمارات

انطلقت أمس الجمعة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل.