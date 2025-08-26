أبها تستضيف النسخة الأولى من كأس الخليج تحت 20 عامًا بمشاركة 8 منتخبات

تنطلق بمدينة أبها منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا 2025، خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات هي: السعودية (المستضيف)، قطر، الكويت، اليمن، عمان، العراق، البحرين ومصر التي تشارك بدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.