أبها تستضيف النسخة الأولى من كأس الخليج تحت 20 عامًا بمشاركة 8 منتخبات

تنطلق بمدينة أبها منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا 2025، خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات هي: السعودية (المستضيف)، قطر، الكويت، اليمن، عمان، العراق، البحرين ومصر التي تشارك بدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.
ورحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالوفود المشاركة، مؤكدًا على أهمية البطولة في دعم الفئات السنية وتعزيز الروابط الرياضية بين دول المنطقة، متمنيًا لجميع المنتخبات إقامة طيبة ومشاركة ناجحة في المملكة.
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب قطر والكويت واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية عمان والعراق والبحرين ومصر، على أن يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة.
وتفتتح البطولة يوم الخميس 28 أغسطس بمواجهة السعودية واليمن عند الرابعة والنصف عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، فيما تُقام باقي المباريات على ملعبي المدينة الرياضية ونادي ضمك، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 10 سبتمبر.
وتُعد البطولة محطة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل إمكانيات اللاعبين الشباب استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.