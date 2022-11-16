غدًا الخميس.. المنتخب السعودي إلى الدوحة استعدادًا لمونديال ٢٠٢٢

يصل يوم غد الخميس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى قطر، برفقة منتخبات ألمانيا وبولندا والمكسيك وكندا، استعدادًا للمشاركة في مونديال 2022.
ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم: (الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك)، وستكون أولى مواجهاته أمام الأرجنتين 22 نوفمبر على ملعب لوسيل؛ فيما يواجه منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر الجاري.
بينما ستكون منتخبات الكاميرون والبرتغال والبرازيل وصربيا والأورجواي آخر الواصلين، (قبل يوم من انطلاق البطولة)؛ فيما كان المنتخب الأمريكي أول الواصلين إلى الدوحة؛ وذلك يوم ١٠ نوفمبر الجاري.
واختتم المنتخب السعودي يوم أمس الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب كرواتيا وديًّا ظهر اليوم الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم.