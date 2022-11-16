غدًا الخميس.. المنتخب السعودي إلى الدوحة استعدادًا لمونديال ٢٠٢٢

ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم: (الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك)، وستكون أولى مواجهاته أمام الأرجنتين 22 نوفمبر على ملعب لوسيل؛ فيما يواجه منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر الجاري.