الشباب يوقع اتفاقية تأسيس صندوق "بلوم الشباب سيتي" لتنفيذ مدينته الرياضية الحديثة

وتعد هذه الخطوة الاستثمارية أسبقية تاريخية شبابية على مستوى الأندية الرياضية السعودية؛ حيث تتضمن المدينة الرياضية عدة مرافق رياضية متكاملة، تتمثل في: ملاعب للتدريبات لجميع الألعاب، وملاعب لإقامة المباريات للفئات السنية، وملعب خاص لفريق الشباب النسائي لكرة القدم، كذلك يتضمّن المشروع صالات رياضية، وحوض سباحة أولمبيًّا، ومعسكرات لكافة فرق النادي، بالإضافة إلى أكاديميات متخصصة للرياضات المختلفة، وناديًا اجتماعيًّا، كذلك أسواق تجارية.