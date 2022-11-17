الشباب يوقع اتفاقية تأسيس صندوق "بلوم الشباب سيتي" لتنفيذ مدينته الرياضية الحديثة

وقع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، ورئيس مجلس إدارة الشركة الاستثمارية خالد البلطان، والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنفست المهندس عبد الله الرشود، والرئيس التنفيذي لشركة بندر العقارية بندر الغامدي، ظهر اليوم الخميس، في قاعة باريس بفندق الفورسيزون؛ اتفاقية تأسيس صندوق "بلوم الشباب سيتي" لتنفيذ مشروع المدينة الرياضية الخاصة بنادي الشباب.
وأكد خالد البلطان خلال كلمته أنه يعد بأن لا يكون هذا الصندوق الأول لنادي الشباب، مشيرًا إلى عزم الإدارة إنشاء عدة صناديق أخرى. وأضاف: "شركة نادي الشباب الاستثمارية قادمة بقوة في عدة مشاريع استثمارية مستقبلية، ويأتي هذا الصندوق مواكبًا لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد".
وواصل البلطان: "قد لا نملك الأموال الكثيرة، لكن نملك ما هو أعزّ وهو الفكر"، مشيرًا إلى أن عوائد هذا المشروع كبيرة رياضيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا".
وتعد هذه الخطوة الاستثمارية أسبقية تاريخية شبابية على مستوى الأندية الرياضية السعودية؛ حيث تتضمن المدينة الرياضية عدة مرافق رياضية متكاملة، تتمثل في: ملاعب للتدريبات لجميع الألعاب، وملاعب لإقامة المباريات للفئات السنية، وملعب خاص لفريق الشباب النسائي لكرة القدم، كذلك يتضمّن المشروع صالات رياضية، وحوض سباحة أولمبيًّا، ومعسكرات لكافة فرق النادي، بالإضافة إلى أكاديميات متخصصة للرياضات المختلفة، وناديًا اجتماعيًّا، كذلك أسواق تجارية.