"الفيصل" يكرّم 16 فائزاً بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن.. والختام غداً

كرم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن اليوم 16 فائزاً بكؤوس فئات الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا في أشواط المرحلة النهائية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، بواقع أربعة فائزين في كل فئة، وذلك قُبيل اليوم الختامي للهجن والمنتظر إقامته يوم غد.
وكان الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفه، وبطشان صالح اليامي، وحمد محمد القرح، ومانع علي الشامسي قد حققوا كؤوس الحقايق للمهرجان.
وفي كؤوس اللقايا فاز الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفه، ومانع علي الشامسي، وعامر سعد المري.
وفي فئة الجذاع فاز بكؤوسها الأربعة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وحمد غانم الكواري، ومحمد سهيل العامري.
فيما ذهبت كؤوس الثنايا لسيح السلم الإماراتية، وعامر راشد المري، وعبدالهادي خليل منصور الشهواني، ومحمد حمد المري.