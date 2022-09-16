"الفيصل" يكرّم 16 فائزاً بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن.. والختام غداً

كرم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن اليوم 16 فائزاً بكؤوس فئات الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا في أشواط المرحلة النهائية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، بواقع أربعة فائزين في كل فئة، وذلك قُبيل اليوم الختامي للهجن والمنتظر إقامته يوم غد.