النصر يتنافس مع أندية أوروبية للظفر بخدمات موسى ديابي لاعب باير ليفركوزن

دخل نادي النصر في منافسة مع عدة أندية أوروبية للظفر بخدمات المهاجم الفرنسي موسى ديابي، لاعب باير ليفركوزن خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.
ذكرت شبكة "RMC Sport" أن نادي النصر يستهدف التعاقد مع المهاجم الفرنسي موسى ديابي، وهو مستعدّ لدفع 50 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع باير ليفركوزن حتى يونيو 2025.
وبحسب الشبكة الفرنسية: فإن هناك اهتمامًا بالتعاقد مع موسى ديابي من أكثر من ناد؛ وهو ما دفع مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو للطلب من إدارة النادي تمديد عقد المهاجم الفرنسي.
وأشارت إلى أن نادي أستون فيلا قدم بالفعل عرضًا للتعاقد مع الدولي الفرنسي مقابل 40 مليون يورو، إلى جانب 7 ملايين يورو مكافآت.
كما يراقب بطل الدوري الإيطالي نادي نابولي وضع اللاعب الفرنسي في حال رحيل مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، بعدما بات الأخير مطلوبًا في بعض الأندية الكبرى بدايةً من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وسجّل موسى ديابي 14 هدفًا، وصنع 11، في 48 مباراة مع باير ليفركوزن الموسم المنقضي؛ ما جذب اهتمام عدة أندية بينها النصر.
وتدرج ديابي في باريس سان جيرمان قبل أن ينضم معارًا إلى كروتوني، ثم انتقل بشكل نهائي لباير ليفركوزن في 2019 مقابل 15 مليون يورو.