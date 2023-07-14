النصر يتنافس مع أندية أوروبية للظفر بخدمات موسى ديابي لاعب باير ليفركوزن

ذكرت شبكة "RMC Sport" أن نادي النصر يستهدف التعاقد مع المهاجم الفرنسي موسى ديابي، وهو مستعدّ لدفع 50 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع باير ليفركوزن حتى يونيو 2025.