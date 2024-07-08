الأمير عبدالعزيز الفيصل يرأس الاجتماع الـ39 للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

وتضمن عرض “الرياض ٢٠٢٥” التفاصيل التشغيلية لإقامة الدورة بالرياض، بما في ذلك المرافق التي تم تجهيزها للاعبين والإداريين والفنيين والجماهير، إضافة إلى المنشآت التي ستستضيف منافسات الدورة، تمهيدًا لإقامة نسخة غير مسبوقة في تاريخ هذه الدورة والتي أُقيمت للمرة الأولى في المملكة عام ٢٠٠٥ في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف والمدينة المنورة، وتعود مجددًا بعد ٢٠ عامًا لتُقام في العاصمة الرياض.