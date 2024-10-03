بهدف رائع في دوري أبطال أوروبا.. كيف أصبح محمد صلاح "ملك إفريقيا"؟

وقاد "صلاح" ناديه ليفربول للانتصار بنتيجة 2- 0، على بولونيا، في الدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا، بصناعته للهدف الأول وتسجيله الهدف الثاني من تسديدة رائعة، حسب "سكاي نيوز عربية".