حالة وفاة تُبعد "البريك" عن معسكر الهلال في أبها

أعلن نادي الهلال مغادرة محمد البريك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، معسكر الفريق المقام حاليًا في أبها تأهبًا لمواجهة الأهلي في بطولة كأس السوبر السعودي 2024؛ وذلك بعد تلقيه نبأ وفاة والدته.
ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، قال فيه: "قدَّم مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل أحرَّ التعازي وأصدق المواساة إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم (محمد البريك) في وفاة والدته، التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم الاثنين".
وأضاف: "وغادر اللاعب إثر ذلك معسكر الفريق متوجهًا إلى الرياض. ويدعو المجلس المولى القدير أن يغفر للفقيدة، ويُسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها، ويربط على قلوبهم، ويرزقهم الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب الدعاء".