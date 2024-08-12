حالة وفاة تُبعد "البريك" عن معسكر الهلال في أبها

ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، قال فيه: "قدَّم مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل أحرَّ التعازي وأصدق المواساة إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم (محمد البريك) في وفاة والدته، التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم الاثنين".