مهاجم الهلال "إيغالو": سأقاتل من أجل حصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في مسيرتي

قال مهاجم الهلال "النيجيري" أوديون إيغالو، إنه سيقاتل مع زملائه من أجل حصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في مسيرته، حين يواجه الأزرق نظيره أوراوا الياباني في ذهاب النهائي الأسيوي، غداً السبت، في العاصمة السعودية الرياض.
وتابع "إيغالو" في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة: "هذا أول نهائي قاري بالنسبة لي، وتحدثت مع زملائي الذين لديهم خبرة سابقة، ونحن مستعدون لتقديم الأفضل والظفر باللقب".
وزاد: "قدّمنا مباراتين قويتين ورائعتين في قبل النهائي، وهذا ما يجعلنا أكثر استعدادًا وجاهزيةً للنهائي الآسيوي".
واختتم "إيغالو": "من المهم الفوز باللقاء غدًا، وجميل أن أحاول التسجيل في اللقاء، لكن المهم مساعدة زملائي والانتصار باللقب حتى وإن لم أسجل هدفًا.