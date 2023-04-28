مهاجم الهلال "إيغالو": سأقاتل من أجل حصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في مسيرتي

قال مهاجم الهلال "النيجيري" أوديون إيغالو، إنه سيقاتل مع زملائه من أجل حصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في مسيرته، حين يواجه الأزرق نظيره أوراوا الياباني في ذهاب النهائي الأسيوي، غداً السبت، في العاصمة السعودية الرياض.