"كلوب" يعلن رحيلَه عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي

وأضاف: "أحب كثيرًا جدًّا كل ما يتعلّق بهذا النادي، وأحب كل ما يتعلق بالمدينة، وأحب كل ما يتعلق بجمهور فريقنا، وأحب الفريق، وأحب الطاقم الفني، أحب كل شيء، لكن اضطراري لاتخاذ هذا القرار يظهر أنني مقتنع بضرورة الإقدام على هذه الخطوة".