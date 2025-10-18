دوري روشن للمحترفين: بخماسية نظيفة.. الهلال يكتسح الاتفاق ويصعد للوصافة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على شقيقه الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.
وانتهت المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الهلال بخماسية نظيفة.
سجل أهداف المباراة ماركوس ليوناردو في الدقيقة 23، قبل أن يُضيف داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وفي شوط المباراة الثاني أضاف اللاعب نيفيز الهدف الثالث للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 47، قبل أن يعود ليوناردو من جديد ويسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 55، ثم أضاف نونيز الهدف الخامس في الدقيقة 74.
وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة رقم 11 في المركز الثاني، في حين توقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 7.