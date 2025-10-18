دوري روشن للمحترفين: بخماسية نظيفة.. الهلال يكتسح الاتفاق ويصعد للوصافة

وفي شوط المباراة الثاني أضاف اللاعب نيفيز الهدف الثالث للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 47، قبل أن يعود ليوناردو من جديد ويسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 55، ثم أضاف نونيز الهدف الخامس في الدقيقة 74.