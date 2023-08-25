بالفيديو.. دهشة ساديو ماني تثير تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرَّف على السبب

يُشار إلى أن مدافع النصر علي لاجامي لم يشارك في لقاء الفريقين يوم الجمعة بداعي الإصابة، الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وانتهى بتفوق النصر بخماسية نظيفة، كانت حصة النجم السنغالي هدفين منها.