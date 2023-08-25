بالفيديو.. دهشة ساديو ماني تثير تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرَّف على السبب

أثار نجم نادي النصر السنغالي ساديو ماني تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن رأى شقيق زميله في الفريق قبل مباراة الفتح في إطار الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وعندما كان لاعبو النصر يصافحون لاعبي الفتح قبل بداية المباراة رأى ماني مدافع الفتح قاسم لاجامي، وظهرت الدهشة واضحة على وجهه، وبدا ماني مستغربًا، وتوقف لبرهة قبل أن يعانق شقيق زميله؛ ليواصل بعدها مصافحة باقي لاعبي الفتح.
يُشار إلى أن مدافع النصر علي لاجامي لم يشارك في لقاء الفريقين يوم الجمعة بداعي الإصابة، الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وانتهى بتفوق النصر بخماسية نظيفة، كانت حصة النجم السنغالي هدفين منها.