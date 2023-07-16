ريال مدريد أو "السيتي" أمام الاتحاد .. "محمد نور" يوقع حفل اعتزاله

ومن المتوقع أن يتضمن المهرجان جزءًا فنيًا، والآخر مباراة كرة قدم مع أحد أندية أوروبا الكبار، وأبرز المرشحين مانشستر سيتي أو ريال مدريد بكامل النجوم .