رياضة
ريال مدريد أو "السيتي" أمام الاتحاد .. "محمد نور" يوقع حفل اعتزاله
كشف قائد المنتخب السعودي السابق وفريق الاتحاد، اليوم الأحد، عن موعد حفل اعتزاله، بعد التوقيع مع شركتين لتنظيم المهرجان.
وقال نور، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "وقعت ولله الحمد عقد تنظيم حفل اعتزالي".
وأضاف قائد الاتحاد الأسبق: "بإذن الله سيكون حفلاً مبهرًا يواكب التطور الكبير والواقع الجميل للرياضة السعودية".
ومن المتوقع أن يتضمن المهرجان جزءًا فنيًا، والآخر مباراة كرة قدم مع أحد أندية أوروبا الكبار، وأبرز المرشحين مانشستر سيتي أو ريال مدريد بكامل النجوم .