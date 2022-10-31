حارسا "الاتحاد" و"الشباب" يتصدران قائمة أكثر حراس مرمى الدوري حفاظًا على نظافة الشباك

وتصدر حراس مرمى الأندية، الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو حارس مرمى الشباب، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 6 مباريات، والتصدي إلى الكرة 18 مرة .