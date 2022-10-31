حارسا "الاتحاد" و"الشباب" يتصدران قائمة أكثر حراس مرمى الدوري حفاظًا على نظافة الشباك

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عن قائمة أكثر حراس مرمى أندية الدوري السعودي، حفاظًا على نظافة الشباك خلال الـ8 جولات من المسابقة .
وتصدر حراس مرمى الأندية، الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو حارس مرمى الشباب، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 6 مباريات، والتصدي إلى الكرة 18 مرة .
واستطاع البرازيلي مارسيليو غروهي حارس مرمى نادي الاتحاد أيضًا الحفاظ على نظافة شباكه فى 6 مباريات منذ بداية الموسم، متصديًا للكرة 12 مرة .
وحافظ عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال على نظافة شباكه في 5 مباريات، متصديًا للكرة 11 مرة.
في حين حافظ الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر، على نظافة شباكه خلال 5 مباريات، ومتصديًا للكرة 9 مرات .
وانتهت منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي، بتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطه، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع.