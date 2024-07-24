"الوحدة" يعين الألماني جوزيف زينباور مدربًا للفريق الكروي الأول

يُذكر أن المدرب الألماني توج بثلاث بطولات خلال مسيرته التدريبية، كانت جميعها في قارة إفريقيا مع فريقي أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي، والرجاء المغربي، علمًا بأنه لم يسبق له التدريب أبدًا في آسيا والسعودية، لذلك سيكون فريق الوحدة بمثابة المحطة الأولى له في المنطقة بالكامل.