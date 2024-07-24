"الوحدة" يعين الألماني جوزيف زينباور مدربًا للفريق الكروي الأول

أعلن نادي الوحدة السعودي تعاقده رسميًا، اليوم الأربعاء، مع الألماني جوزيف زينباور المدير الفني السابق للرجاء الرياضي المغربي، لقيادة الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
ونشر "الوحدة" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو للكشف عن المدرب الجديد، وكتب: "خلاصة الكلام.. الأنيق جوزيف زينباور مدربنا".
وجاء التعاقد مع "زينباور" بعد أسابيع من تحقيقه إنجازًا تاريخيًا مع نادي الرجاء البيضاوي الذي توّج معه بالثنائية المحلية "الدوري المغربي وكأس العرش"، علمًا بأنه تُوّج بلقب الدوري دون هزيمة.
وقاد جوزيف زينباور فريق الرجاء في 41 مباراة بجميع المسابقات، ولم يخسر سوى مباراة واحدة فقط.
وبدأ صاحب الـ 54 عامًا مسيرته التدريبية 2005، وقاد خلالها فرق أولدينبورج، وكارلسروه، وهامبورج الألمانية، وسانت جالين السويسري، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، ولوكوموتيف موسكو الروسي.
يُذكر أن المدرب الألماني توج بثلاث بطولات خلال مسيرته التدريبية، كانت جميعها في قارة إفريقيا مع فريقي أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي، والرجاء المغربي، علمًا بأنه لم يسبق له التدريب أبدًا في آسيا والسعودية، لذلك سيكون فريق الوحدة بمثابة المحطة الأولى له في المنطقة بالكامل.