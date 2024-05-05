نخبة الطائرة: الهلال في مواجهة صعبة أمام الأهلي.. والاتحاد يلاقي الابتسام

تنطلق غداً الاثنين، بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة على صالة نادي الاتحاد بجدة في نسختها الـ 25 بمشاركة بطل الدوري الهلال ووصيفه الاتحاد، والابتسام صاحب المركز الثالث والأهلي الذي حل رابعاً.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد يتوج باللقب الفريق الأكثر فوزًا حسب النظام الدولي للعبة.
الجدير بالذكر أن بطولة كأس النخبة هي آخر المسابقات الكبرى لختام أنشطة الاتحاد في هذا الموسم، وتعتبر هذة النسخة "رقم 25"، ويعدّ الهلال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 15 لقباً ثم الأهلي 8 ألقاب والوحدة لقب واحد.
ويشهد اليوم الأول لقاء يجمع الهلال والأهلي 4 مساء، ويعتبر هذا النزال بطولة مبكرة لما يملكه الفريقان من نجوم تملك الخبرة والمهارة، يقود اللقاء سعد اليحيوي حكم أول، وماجد الغامدي حكم ثان، ورائد مطر مسجلاً وأمين الطريفي مراقباً للمباراة.
ويلتقي في المباراة الثانية الاتحاد والابتسام 7 مساءً، ولن يقل أهمية عن المباراة الأولى، حيث يتوقع أن تشهد الإثارة والمتعة، يقود اللقاء عبدالله الوردي، حكم أول، وخالد الحديثي حكم ثان، وخالد البخاري مسجلاً، ويعقوب السبت مراقباً للمباراة .
من جهة ثانية تنقل القناة الرياضية السعودية على الهواء مباشرة وقائع مباريات البطولة على مدار ثلاثة أيام، والتي ستقام على صالة نادي الاتحاد.