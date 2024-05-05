نخبة الطائرة: الهلال في مواجهة صعبة أمام الأهلي.. والاتحاد يلاقي الابتسام

ويلتقي في المباراة الثانية الاتحاد والابتسام 7 مساءً، ولن يقل أهمية عن المباراة الأولى، حيث يتوقع أن تشهد الإثارة والمتعة، يقود اللقاء عبدالله الوردي، حكم أول، وخالد الحديثي حكم ثان، وخالد البخاري مسجلاً، ويعقوب السبت مراقباً للمباراة .